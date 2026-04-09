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Polizei Düren

POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis Pedelec-Fahrer angefahren

Linnich (ots)

Im Verlauf der Aachener Straße kam es am Mittwoch (08.04.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Titz die Aachener Straße mit seinem Pkw aus Linnich kommend in Richtung Gereonsweiler. Er beabsichtigte, seinen Pkw in einer Grundstückseinfahrt in der Aachener Straße zu wenden, um zurück nach Linnich zu fahren.

Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer aus Aldenhoven einen dortigen Radweg aus Linnich kommend in Richtung Gereonsweiler. Nach Angaben des Pkw-Fahrers schätzte er die Situation falsch ein, wendete seinen Pkw und prallte dabei mit dem Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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