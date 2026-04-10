Polizei Düren

POL-DN: Radlader entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (09.04.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter einen im Buschweg abgestellten Radlader. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Einsatzleitstelle der Polizei Düren erhielt morgens Kenntnis vom gestohlenen Fahrzeug auf einem Reiterhof. Vor Ort konnte durch eine Zeugenaussage ermittelt werden, dass der Radlader gegen 02:37 Uhr entwendet wurde.

Der oder die unbekannten Täter öffneten mehrere Elektrozäune, um das Fahrzeug vom Gelände zu verbringen. Über Wiesen und Weideflächen fuhren sie in Richtung Feldweg. Der Eigentümerin ist ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstanden.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich des Buschwegs und der anliegenden Felder gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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