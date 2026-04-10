Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Die Polizei bittet um Hinweise

Aldenhoven (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.04.2026. 18:00 Uhr) und Donnerstag (09.04.2026, 15:00 Uhr) geriet ein Feuerwehrgerätehaus in der Kapuzinerstraße in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Innen wurden die Seitenfächer der Löschfahrzeuge geöffnet und Werkzeug daraus entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kapuzinerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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