PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Die Polizei bittet um Hinweise

Aldenhoven (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.04.2026. 18:00 Uhr) und Donnerstag (09.04.2026, 15:00 Uhr) geriet ein Feuerwehrgerätehaus in der Kapuzinerstraße in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Innen wurden die Seitenfächer der Löschfahrzeuge geöffnet und Werkzeug daraus entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kapuzinerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 14:24

    POL-DN: Nachtrag zur Pressemeldung "Trunkenheitsfahrt endet an der Laterne"

    Kreuzau (ots) - Am Samstag, den 21.03.2026, kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Kirchweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit einer Laterne kollidierte (siehe Pressemeldung vom 22.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6240721). Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist der Mann infolge ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:28

    POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis Pedelec-Fahrer angefahren

    Linnich (ots) - Im Verlauf der Aachener Straße kam es am Mittwoch (08.04.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Titz die Aachener Straße mit seinem Pkw aus Linnich kommend in Richtung Gereonsweiler. Er beabsichtigte, seinen Pkw in einer Grundstückseinfahrt in der Aachener Straße zu wenden, um ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:27

    POL-DN: Schwer verletzt nach Auffahrunfall

    Jülich (ots) - Am Mittwoch (08.04.2026) kam es auf der B56, zwischen dem Kreisverkehr B56 / Nord-West-Ring und Königshäuschen, zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Gegen 15:35 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Würselen mit ihrem Pkw die B56 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Aldenhoven. Am Kreisverkehr B56 / Nord-West-Ring beabsichtigte sie, weiter in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren