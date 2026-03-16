Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperverletzung in einer Discothek ++ Achtung - Fund von Ködern ++ Auseinandersetzung am Neuen Markt ++ Bushaltestellenhäuschen beschädigt ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Trunkenheitsfahrt mit Unfall ++ Sachbeschädigung an Kfz ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Körperverletzung in einer Discothek

In der Nacht zu Sonntag, den 15.03.2026 gegen 03:10 Uhr, kam es in der Straße Windelkampsweg in Leer zu einer Auseinandersetzung. Hier versuchte ein 55-jähriger Mann einen 19-Jährigen zu schlagen. Dies misslang ihm jedoch. Im Anschluss beruhigte sich der 55-Jährige jedoch schnell. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist noch unklar. Der Mann wurde durch Polizeibeamte vom Gelände begleitet und entferne sich anschließend von der Örtlichkeit.

Emden - Achtung - Fund von Ködern

In Emden stellte eine 32-jährige Finderin am 09.03.2026 in der Uferstraße in Emden augenscheinliche Köder für Tiere fest. In diesem konkreten Fall fand sie ein golfballgroßes, rohes Hackfleischbällchen mit eingebetteten Tackernadeln. Weitere Köder seien jedoch nicht aufgefunden worden. Wer Hinweise zu tatverdächtigen Personen machen kann oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Auseinandersetzung am Neuen Markt

Am 15.03.2026 kam es gegen 01:25 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Straße Neuer Markt in Emden. In einer Bar entstanden aus unbekannten Gründen Streitigkeiten zwischen einem 27-jährigen Mann und weiteren Männern. In einer körperlichen Auseinandersetzung stürzte der 27-Jährige mit seinem Kopf gegen einen Barhocker und erlitt eine Kopfplatzwunde. Im Anschluss setzte dieser Tierabwehrspray ein, wodurch jedoch niemand verletzt wurde. Der Mann wurde anschließend in einem Rettungswagen behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Am Sonntag, den 15.03.2026, wird der Polizei gegen 17:40 Uhr eine Sachbeschädigung gemeldet. Die Tatzeit der Tatausführung ist unklar. In der Hauptstraße in Ostrhauderfehn beschädigten derzeit noch unbekannte Täter ein Bushaltestellenhäuschen. Hierbei wurde die Verglasung zerstört. Die Schadenshöhe wird aktuell auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, den 15.03.2026, befand sich eine Einsatzstelle der Feuerwehr in der Straße Idafehn-Süd. Hier wurde die Straße aufgrund eines Einsatzes voll gesperrt und mittels Vekehrsleitkegeln abgesichert. Gegen 17:35 Uhr fuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler-Benz trotz Vollsperrung in die Einsatzstelle. Durch die Fahrt des Pkw wurden zwei Feuerwehrleute gefährdet und ein Leitkegel wurde beschädigt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Am Sonntagabend, den 15.03.2026 gegen 18:00 Uhr, fuhr eine 43-jährige Frau mit einem Wohnmobil der Marke Ford in der Gorck-Fock-Straße in Emden, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Verlauf der Fahrt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der 61-jährige Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei in Emden zu benachrichtigen.

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Sonntag, den 15.03.2026, 12:00 Uhr bis Montag, den 16.03.2026, 07:00 Uhr wurde in der Straße Idafehn-Mitte ein Pkw beschädigt. Bei dem weißen Smart Fortwo Coupe wurde die Scheibe der Beifahrerseite zerstört. Es ist ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, wird der Polizei in Emden gemeldet, dass viel Erde neben einer Fahrbahn aufgewühlt sei und diese sich auch auf der Straße befinde. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um die Auffahrt der Anschlussstelle Emden-Ost zur A31 in Fahrtrichtung Emden. Neben der aufgewühlten Berme stellen die Polizeikräfte auch eine Beschädigung an der Schutzplanke fest. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann wird geben, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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