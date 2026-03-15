Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 15.03.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Einbruch ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung ++ Fahrt unter Drogenbeeinflussung ++

Moormerland - Versuchter Einbruch

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:51 Uhr kam es bei einer Fleischerei in der Westerwieke zu einer Alarmauslösung. Eine Streife der Polizei wurde entsandt und konnte zunächst keine Feststellungen treffen. Kurz darauf erschien der aus Moormerland stammende 59-jährige Eigentümer. Eine gemeinsame und genauere Inaugenscheinnahme führte zu der Erkenntnis, dass ein derzeit unbekannter Täter versucht hatte, in die Räumlichkeiten einzudringen. Es blieb beim Versuch.

Leer - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonnabend gegen 14:10 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Leer mitgeteilt. Die Eigentümer waren während der Tat ortsabwesend. Festgestellt wurde die vollendete Tat durch die 23-jährige Tochter der Eigentümer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der unbekannte Täter auf das Grundstück. Mittels einer dort gefundenen Axt wurde eine Verglasung eingeschlagen. Daraufhin wurde das gesamte Einfamilienhaus nach Wertsachen durchsucht. Durch den Täter konnten 350 Euro Bargeld entwendet werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Leer - Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung

Am Sonnabend um 19:20 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Hajo-Unken-Straße in Fahrtrichtung der Ubbo-Emmius-Straße in Leer. Hier konnte ein männlicher Fahrzeugführer festgestellt werden, der mit seinem Pkw dem Streifenwagen entgegenkam. Die Beamten wendeten direkt und konnten den Pkw im Anschluss am Straßenrand mit Warnblinklicht feststellen. Der Führer des Pkw saß nun auf dem Beifahrersitz. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 29-jährigen Mann aus Leer handelte, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Weiter wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur Dienststelle verbracht und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Mann nicht Halter des Pkw war, wurde auch gegen die 42-jährige Halterin des Pkw ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Am Sonnabend um 20:30 Uhr fuhr ein Pkw der Marke Audi mit einem polnischen Kennzeichen die Hauptstraße in Leer in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Streifenwagenbesatz entschied sich für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bei dieser Kontrolle konnten bei dem 30-jährigen Mann aus Wilhelmshaven körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

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