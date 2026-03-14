POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 14.03.2026
Leer (ots)
++Einbruch in Wohnhaus mit Zeugensuche++Brand einer Gartenhütte++Containerbrand++Führen eines Pkw unter Einfluss von Btm++Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein++
Nortmoor - Einbruch in Wohnhaus mit Zeugensuche
Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Norder Straße. Der oder die Täter entwendete(n) Schmuck im geschätzten Wert von ca. 1500 Euro. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit ortsabwesend. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
VG 202600300804
Uplengen - Brand einer Gartenhütte
Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr nahe Remels an der Großsander Straße zu einem Brand einer Gartenhütte auf dem Anwesen eines landwirtschaftlichen Hofes. Die örtlichen Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf den Hof verhindern, die Hütte wurde jedoch ein Raub der Flammen. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch ungeklärt, die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht bestimmt werden.
VG 202600301382
Emden - Containerbrand
Auf dem Gelände der ehemaligen Harsweg-Schule am Erikaweg geriet am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr ein dort abgestellter Lagercontainer in Brand. Die Feuerwehr Emden konnte letztlich den Brand löschen, die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden, die Ermittlungen der Polizei zur Ursache wurden aufgenommen.
VG 202600300795
Rhauderfehn - Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Papenburg musste kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag eine Blutentnahme, angeordnet durch die Polizei, über sich ergehen lassen. Dieser hatte mit seinem Pkw in Rhauderfehn die Rhauderwieke befahren und wurde dort durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln geführt hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Konsum und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.
VG 202600301766
Emden - Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis
Zum wiederholten Male führte eine 40-jährige Pkw-Führerin aus dem Raum Hinte ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein. Bemerkt wurde dieser Umstand bei einer Kontrolle durch die Polizei in der Herderstraße gegen 10 Uhr des Freitages. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.
VG 202600298208
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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