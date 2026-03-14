Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 14.03.2026

Leer (ots)

++Einbruch in Wohnhaus mit Zeugensuche++Brand einer Gartenhütte++Containerbrand++Führen eines Pkw unter Einfluss von Btm++Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein++

Nortmoor - Einbruch in Wohnhaus mit Zeugensuche

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Norder Straße. Der oder die Täter entwendete(n) Schmuck im geschätzten Wert von ca. 1500 Euro. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit ortsabwesend. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

VG 202600300804

Uplengen - Brand einer Gartenhütte

Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr nahe Remels an der Großsander Straße zu einem Brand einer Gartenhütte auf dem Anwesen eines landwirtschaftlichen Hofes. Die örtlichen Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf den Hof verhindern, die Hütte wurde jedoch ein Raub der Flammen. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch ungeklärt, die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht bestimmt werden.

VG 202600301382

Emden - Containerbrand

Auf dem Gelände der ehemaligen Harsweg-Schule am Erikaweg geriet am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr ein dort abgestellter Lagercontainer in Brand. Die Feuerwehr Emden konnte letztlich den Brand löschen, die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden, die Ermittlungen der Polizei zur Ursache wurden aufgenommen.

VG 202600300795

Rhauderfehn - Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Papenburg musste kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag eine Blutentnahme, angeordnet durch die Polizei, über sich ergehen lassen. Dieser hatte mit seinem Pkw in Rhauderfehn die Rhauderwieke befahren und wurde dort durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln geführt hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Konsum und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

VG 202600301766

Emden - Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Male führte eine 40-jährige Pkw-Führerin aus dem Raum Hinte ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein. Bemerkt wurde dieser Umstand bei einer Kontrolle durch die Polizei in der Herderstraße gegen 10 Uhr des Freitages. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

VG 202600298208

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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