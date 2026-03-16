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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Großkontrolle entlang der deutsch-niederländischen Grenze

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

A31/ Rheiderland - Am Freitag (13.03.2026) führten mehrere Behörden unter der Federführung der Autobahnpolizei Leer eine groß angelegte Kontrollaktion auf der Bundesautobahn 31 durch. Die Maßnahmen fanden im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Bereich des Parkplatzes Rheiderland in Fahrtrichtung Emden statt. Ergänzend bestreiften mobile Kontrollteams die Umleitungs- und Nebenstrecken der Bundesautobahn 280 sowie der A31.

Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung grenznaher und grenzüberschreitender Kriminalität. Dabei lag der Fokus unter anderem auf den Deliktsfeldern Betäubungsmittelkriminalität, Kfz-, Urkunden-, Eigentums-, Verbringungs- sowie Schleusungskriminalität. Hierzu wurde der Verkehr im Bereich der Kontrollstelle verengt und Fahrzeuge des Individualverkehrs selektiv zu einer Kontrollstelle geleitet. Vor Ort erfolgten umfassende Kontrollen durch gemischte Teams verschiedener beteiligter Behörden. An der Kontrollaktion nahmen neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Leer/Emden auch das Grenzüberschreitende Polizeiteam Bunde, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, der Polizeidirektion Osnabrück, der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, der Bundespolizei, des Hauptzollamtes Oldenburg und Bremen, der Steuerfahndung Oldenburg sowie der Ausländerbehörde des Landkreises Leer teil.

Im Rahmen der Kontrollaktion stellten die Einsatzkräfte mehrere Straftaten fest, darunter Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz. Zudem wurden mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln festgestellt. In einem Fall wurden bei einer Fahrzeugdurchsuchung Amphetamine aufgefunden. Darüber hinaus konnten die Einsatzkräfte einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. In mehreren Fällen stellten die Beamten außerdem Verstöße im Zusammenhang mit ausländischen Händlerkennzeichen fest. Den Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Neben weiteren Straftaten wurden auch zahlreiche Ordnungswidrigkeiten, unter anderem im Bereich des Waffen-, Aufenthalts- sowie Güterkraftverkehrsrechts, festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Melina Trey
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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