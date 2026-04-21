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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Löwenkopfkaninchens in Lamstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Lamstedt/Nindorf. Gestern Nachmittag (20.04.2026) wurde bei der Polizei in Hemmoor angezeigt, dass in der Nacht gegen 02:30 Uhr durch zwei bislang unbekannte Täter in der Dorfstraße in Lamstedt-Nindorf ein Löwenkopfkaninchen aus einem Bauwagen, welcher als Stallung dient, entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kaninchens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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