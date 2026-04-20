Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Einfamilienhauses + Zeugen zu Überholmanöver gesucht + Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person u.a.

Cuxhaven (ots)

Brand eines Einfamilienhauses

Cuxhaven. Am Sonntag, gegen 13.10 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in der Von-Seht-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Gebäude wurde dabei nahezu vollständig zerstört. Im Haus hat sich während des Brandes ein Hund befunden. Dieser konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden und ist laut Kenntnisstand der Polizei wohlauf. Personen befanden sich während des Brandes nicht im Gebäude. Es waren die Berufsfeuerwehr Cuxhaven sowie die Freiwilligen Feuerwehren Cuxhaven-Mitte und Groden im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

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Zeugen zu Überholmanöver gesucht

Wurster Nordseeküste. Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 10.00 Uhr, kam es zu einem Überholmanöver, ca. 1 km vor der Anschlussstelle Nordholz. Die geschädigte Fahrzeugführerin befuhr die BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven und befand sich als mittleres von drei Fahrzeugen im Überholvorgang auf dem Überholfahrstreifen. Auf dem Hauptfahrstreifen näherte sich ein anderes Fahrzeug, das unvermittelt vor ihr einen Fahrstreifenwechsel nach links, auf den von ihr befahrenen Fahrstreifen, durchführte. Die Fahrzeugführerin machte daraufhin eine Ausweichbewegung nach links und touchierte hierbei die Mittelschutzplanke. An ihrem Fahrzeug, einem Mazda CX-3, entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2500 Euro. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04721/573-0.

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Passantin springt vor Fahrzeuge

Loxstedt. Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 17.00 Uhr, gehen bei der Polizei mehrere Meldungen über eine weibliche Person ein, welche in der Parkstraße vor fahrende Fahrzeuge springe und diese zum Anhalten nötige. Im Anschluss versuche sie, die Türen zu öffnen. Vor Ort kann eine deutlich alkoholisierte 42-Jährige aus der Gemeinde Loxstedt angetroffen und kontrolliert werden. Auch im Beisein der Polizeibeamten versucht sie weiterhin, Fahrzeuge anzuhalten, und ist auch aufgrund ihres alkoholisierten Zustands nicht gewillt, die Anordnungen der Polizei zu befolgen. Daher muss die Person anschließend in Gewahrsam genommen und untergebracht werden. Gegen sie wird nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung eingeleitet.

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Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Beverstedt-Bokel. Am Montag, 20.04.2026, gegen 07.00 Uhr, kommt es auf dem Lehmkuhlweg in Beverstedt, Ortsteil Bokel, zu einem Verkehrsunfall. Der 83-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Opel befährt den Lehmkuhlweg von der Mühlenstraße kommend in Richtung Hahnenbergsweg. Hierbei übersieht er den vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Opel. Die Fahrzeuge prallen zusammen. Durch den Zusammenstoß erleidet der 42-jährige Fahrzeugfahrer laut Polizeikenntnis leichte Verletzungen und wird vorsorglich durch einen Rettungswagen einer örtlichen Klinik zugeführt. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt, wobei der Pkw des 83-Jährigen nicht mehr fahrbereit ist und aufgrund eines Achsbruchs durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden muss. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Gegen den 83-jährigen Beverstedter muss ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet werden.

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Falschfahrt auf der Autobahn

Hagen im Bremischen/BAB 27. Am gestrigen Sonntag, den 19.04.2026, wurde um 13.46 Uhr auf der A27 ein Falschfahrer gemeldet. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer meldeten einen Seat, welcher die Fahrbahn in Richtung Walsrode, zwischen Stotel und Hagen im Bremischen, in nördlicher Richtung befuhr. Im Baustellenbereich wendete der Pkw, sodass er wieder in der korrekten Fahrtrichtung die Autobahn befuhr. Kräfte des Polizeikommissariats Geestland konnten den Pkw im Anschluss kontrollieren. Beim Fahrzeugführer handelte es sich um eine 75-jährige Brakerin, die einen verwirrten und desorientierten Eindruck machte. Aus diesem Grund wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sie zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Fahrzeugführerin wurde eine Ordnungswidrigkeit wegen der Falschfahrt eingeleitet. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand gefährdet.

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