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POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall in Heemmoor - Eine Person verstorben, zwei lebensgefährlich verletzt, zwei schwer verletzt. Alle Personen zwischen 16 und 18 Jahre alt - Zahlreiche Angehörige vor Ort

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall in Heemmoor - Eine Person verstorben, zwei lebensgefährlich verletzt, zwei schwer verletzt. Alle Personen zwischen 16 und 18 Jahre alt - Zahlreiche Angehörige vor Ort
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Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Sonntagabend (19.04.2026) kam es gegen 22:30 auf der Heeßeler Straße in Hemmoor zu einem tödlichen Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW VW UP die Heeßeler Straße in Richtung B495 und kam hierbei aufgrund bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeig von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Straßenbaum.

Durch den Unfall wurde ein 16-jähriger Beifahrer tödlich verletzt. Zwei weitere 16-jährige Beifahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Beifahrer sowie der Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Alle Personen kommen aus Hemmoor. Die Rettlungsleitstelle löste einen so genannten "Massenanfall an Verletzten" (MANV) aus. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

An der Einsatzstelle erschienen im Verlauf des Abends und der Nacht zahlreiche Angehörige und weitere Personen aus dem persönlichen Umfeld und erschwerten die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme vor Ort. Nur durch starke Polizeikräfte inklusive Diensthundeführer war es möglich, dass die Unfallaufnahme überhaupt durchgeführt werden konnte. Straftaten wurden hier nach derzeitigem Stand jedoch nicht begangen.

Das Unfallfahrzeug wurde für eine weitere Spurensuche sichergestellt. Die Straße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam insgesamt aufgrund der Nachtzeit zu wenigen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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