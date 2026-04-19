Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt - Kinder versuchen Snackautomaten zu plündern

Am Samstag, den 18.04.2026, gegen 23:00 Uhr, versuchten zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren aus Geestland die Scheibe eines Snackautomaten in der Burgstraße in 27612 Loxstedt mit einem Stein einzuschlagen. Nachdem das nicht funktionierte nahmen sie sich eine Einschlaghülse und versuchten hiermit die Snacks aus dem Automaten zu entwenden. Auch dies misslang. Ein Zeuge beobachtete die Kinder bei der Tat und meldete dies bei der Polizei in Schiffdorf. Die eingesetzten Kräfte konnten die zwei Kinder antreffen und in Obhut nehmen. Sie wurden an die erziehungsberechtigten Personen übergeben. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100 Euro geschätzt.

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Hagen im Bremischen - versuchter Einbruch in Drogeriefachmarkt

Am 18.04.2026, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, versuchte die bisher unbekannte Täterschaft die Hauptzugangstür zum Drogeriefachmarkt in der Straße "Döhrenacker" in Hagen im Bremischen aufzuhebeln, ließ hiervon schließlich aufgrund des ausgelösten Alarms ab. Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei in Schiffdorf konnte die Täterschaft vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf die Täterschaft vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Falls es Personen gibt, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Hagen unter der Telefonnummer 04746 931160 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

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