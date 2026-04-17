Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am 17.04.2026 ist es in der Straße Lindenallee in Hagen gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrzeugführer (älteres Erscheinungsbild, graue Haare) eines weißen Kleinwagens verließ den Parkplatz in Höhe Hausnummer 7 und beabsichtigte in die Lindenallee einzufahren. Dabei übersah er das 8-Jährige Kind auf seinem Fahrrad, das den Fußweg an der Lindenallee aus Richtung Gartenstraße befahren hat. Bei dem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw wurde das Kind leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, fuhr jedoch ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen anschließend weiter. Der Pkw verfügte über auffallend rote Streifen an den Fahrzeugseiten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Tel: 04706-9480) zu melden.

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