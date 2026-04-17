POL-CUX: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis - aber mit offenem Haftbefehl
Cuxhaven (ots)
Geestland/Debstedt. Am Donnerstagnachmittag des 16.04.2026 kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 16:00 Uhr einen Pkw der Marke Mercedes im Nahbereich der Autobahndienststelle an der Rosenburg in Debstedt.
Der 35-jährige Fahrer aus Hagen im Bremischen konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Zudem wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Er konnte den so genannten haftbefreienden Betrag begleichen, muss sich nun aber in einem neuen Verfahren verantworten. Weiterfahren durfte er selbstverständlich nicht.
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