Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (15.04.2026) wurden an verschiedenen Stellen im Landkreis wieder mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften und nun mit einem oder mehreren Strafverfahren rechnen müssen.

Gegen 14:00 Uhr wurde eine 51-jährige Hemmoorerin mit ihrem PKW im Bereich der Stader Stade in Hemmoor kontrolliert. Sie ist bereits seit dem Jahr 2016 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren stand Sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Gegen 16:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Geestländer mit seinem Kleinkraftrad im Bereich der Debstedter Straße in Langen kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 19:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Cuxhavener mit seinem E-Scooter im Bereich der Marienstraße in Cuxhaven kontrolliert. Sein Fahrzeug war nicht versichert. Des Weiteren stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 22:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Geestländer mit seinem Kleinkraftrad im Bereich Nordholz auf der Bundesstraße kontrolliert. Das Fahrzeug war hierbei deutlich schneller als die erlaubten 45 km/h unterwegs, sodass für dieses die Fahrerlaubnisklasse AM nicht ausreichend war.

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