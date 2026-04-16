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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungsbrand in der Wagnerstraße in Cuxhaven (Foto im Anhang)

POL-CUX: Wohnungsbrand in der Wagnerstraße in Cuxhaven (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (15.04.2026) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Wagnerstraße in Cuxhaven. Ein 19-jähriger Anwohner entdeckte den Brand in seiner Küche und alarmierte daraufhin die Polizei und die Feuwerwehr. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert.

Mehrere Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut, wurden aber nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Die brandbetroffene Wohnung ist nicht bewohnbar. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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