Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cadenberge - eine Person leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am gestrigen Mittwoch (15.04.2026) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Stader Stade (B73) in Cadenberge zu einem Verkehrsunfall.

Ein 27-jähriger Otterndorfer kam hierbei mit seinem PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit einem Firmenschild und zwei Straßenschildern, fuhr über den Gehweg, touchierte dort einen geparkten PKW und schob einen weiteren PKW auf die Fahrbahn. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unfall eventuell durch Sekundenschlaf des Fahrers verursacht wurde.

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