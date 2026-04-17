Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsüberschreitung deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf - Fahrerlaubnis war nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss entzogen worden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lüdingworth. Am gestrigen Donnerstag (16.04.2026) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven gegen 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Straße Osterende in Cuxhaven-Lüdingworth durch.

Hier wurde ein 19-jähriger Otterndorfer mit seinem PKW mit vorwerfbar 87 km/h gemessen. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm erst vor einer Woche entzogen worden, nachdem er Ende März unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Hier wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Er muss sich nun einem weiteren Strafverfahren stellen.

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