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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Stark überhöhte Geschwindigkeit und mehrfaches Überholen im Überholverbot auf der B73 zwischen Altenbruch und Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenbruch. Am gestrigen Donnerstag (16.04.2026) befuhren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion mit einem zivilen Funkstreifenwagen gegen 18:25 Uhr die Bundesstraße 73 zwischen Altenbruch und Otterndorf.

Hier wurden Sie von einem 42-jährigen Cuxhavener mit seinem PKW mit stark überhöhter Geschwindigkeit am beginnenden Überholverbot überholt. Der Fahrzeugführer überholte in Folge noch weitere PKW im dortigen Überholverbot und behielt seine stark überhöhte Geschwindigkeit bei. Vorwerfbar wurde eine Geschwindigkeit von 134 km/h gemessen, bei erlaubten 100 km/h.

In der anschließenden Kontrolle zeigte er sich äußerst uneinsichtig. Er muss sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Wie in der jüngst veröffentlichten Verkehrsunfallstatitik beschrieben stellt eine nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit seit Jahren wenn nicht Jahrzenten die Unfallursache Nummer 1 dar, gerade in Bezug auf schwere oder schwerste Unfallfolgen. Die Polizeiinspektion Cuxhaven wird daher auch weiter konsequente Kontrollaktionen durchführen, um diese Unfallursache restriktiv zu bekämpfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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