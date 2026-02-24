POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagabend (22.02.2026) beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem dunklen Audi SUV einen in der Wilhelm-Busch-Straße am Straßenrand geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell