POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (22.02.2026) beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem dunklen Audi SUV einen in der Wilhelm-Busch-Straße am Straßenrand geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

