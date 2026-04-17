Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung zur offiziellen Einweihung des Erweiterungsbaus der Polizeiinspektion Cuxhaven (Fotos und Faktenblatt im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Freitag (17.04.2026) fand nach langjähriger Planungsphase und mehrjähriger Bauphase die feierliche Eröffnung des Erweiterungsbaus des Polizeiinspektion Cuxhaven statt. In direkter Nachbarschaft zum Bestandsgebäude, welches derzeit für die Nachfolgenutzung kernsaniert wird, konnten sich rund 60 geladene Gäste unter anderem aus überörtlicher und örtlicher Politik, verschiedenen Sicherheitsbehörden, Mitarbeitenden der Polizei sowie des Staatlichen Baumanagements Elbe-Weser einen Eindruck über die neuen Arbeitsräume am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven verschaffen.

Die Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung in Niedersachsen, Daniela Behrens, gleichzeitig oberste Dienstherrin der Polizei in Niedersachsen, unterstrich mit ihren Worten die Bedeutung des Baus für die moderne Polizeiarbeit: "Mit dem neuen Erweiterungsbau zum Dienstgebäude der Polizeiinspektion Cuxhaven investieren wir gezielt in die Sicherheit der Menschen hier in der Region. Moderne Dienstgebäude und zeitgemäße Arbeitsbedingungen sind kein Luxus, sondern eine Voraussetzung für professionelle, effiziente und einsatzstarke Polizeiarbeit. Zugleich ist diese Erweiterung der ursprünglichen Dienststelle ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Polizistinnen und Polizisten, die Tag für Tag Verantwortung übernehmen. Ihre Arbeit verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch Unterstützung durch die bestmögliche Ausstattung."

Auch der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, machte deutlich, wie wichtig die neue Unterbringung und gleichzeitig die Sanierung des Bestandsgebäudes ist. Gleichzeitig wies er auf darauf hin, dass auch an anderen Dienststellengebäuden innerhalb der Polizeiinspektion Cuxhaven teilweise noch dringender Handlungsbedarf besteht: "Dieser Erweiterungsneubau ist ein Meilenstein für die Cuxhavener Polizei. Spätestens mit der dann bald erfolgten Grundsanierung des Bestandsgebäude werden die Arbeitsbedingungen um ein Vielfaches verbessert sein, was nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen eine gute Nachricht ist: Denn eine Investition in die Polizei ist auch immer eine Investition in das Sicherheitsgefühl der Menschen, die in dieser Region leben! Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, den Zustand aller Polizeidienststellen im Blick zu haben und dass dort wo es notwendig ist, auch etwas passiert."

Kriminaldirektor Andreas Lohmann, Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Cuxhaven, bestätigte vollumfänglich diese Aussagen. "Ich erlebe hier jeden Tag, mit wie viel Engagement und Verantwortung unsere Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst versehen. Dafür verdienen sie Arbeitsbedingungen, die diesem Anspruch gerecht werden. Umso mehr freut es mich, dass mit dem Erweiterungsbau und der künftigen Sanierung des Bestandsgebäudes wieder alle auf einem Gelände unter modernen Bedingungen zusammenarbeiten können."

Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer: "Mit der neuen Polizeiinspektion wurden moderne und verlässliche Arbeitsbedingungen für die Einsatzkräfte in unserer Stadt geschaffen, die ihrer wichtigen Aufgabe gerecht werden. Gleichzeitig wird ein starkes Zeichen für die Sicherheit in unserer Stadt gesetzt. Cuxhaven ist ein sicherer Ort, an dem man gut leben kann - und genau das soll auch in Zukunft so bleiben."

Stefan Müller, Leiter des Staatlichen Baumanagements Elbe-Weser und damit Bauherr der gesamten Baumaßnahme, sagte ergänzend: "Hier sind optimale Bedingungen für die Polizeiinspektion Cuxhaven entstanden - mit nachhaltiger Energieversorgung und moderner Technik", sagte Stefan Müller, Leiter des Staatlichen Baumanagements Elbe-Weser. "Bei der Umsetzung haben wir einen besonderen Fokus auf die Anforderungen der modernen Polizeiarbeit und auf die Bedürfnisse der Polizei gelegt. Trotz verschiedener Herausforderungen ist es uns gelungen, die Baumaßnahme innerhalb des Kostenrahmens fertigzustellen."

Der Umzug in das neue Gebäude begann Ende November 2025. Seither sind große Teile der Mitarbeitenden in das neue Gebäude eingezogen. Da der Umzug im laufenden Betrieb und unter Durchführung weiterer Baumaßnahmen auf dem Gelände und im Gebäude stattfand, folgte der Eröffnungstermin nun zeitversetzt. Bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten des Bestandsbaus befinden sich noch einige Mitarbeitende aus unterschiedlichen Teileinheiten entweder in aufgestellten Bürocontainern, in Räumlichkeiten über dem KfZ-Bereich oder in den bereits langjährig angemieteten Räumlichkeiten in der Poststraße.

Anbei erhalten Sie zusätzlich ein Faktenblatt mit wichtigen Informationen rund um die Baumaßnahmen. Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Pressestelle der Polizeiinspektion Cuxhaven.

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