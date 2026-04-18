Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsverstöße aus Stadt und Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag, den 18.04.2026, gegen 03:30 Uhr, führten Beamte der Polizei Cuxhaven in der Brockeswalder Chaussee eine Kontrolle eines E-Scooters durch. Aufgefallen war das Fahrzeug, da ein bereits ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht gewesen ist. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 22järhigen E-Scooter-Fahrers aus Cuxhaven konnte zudem eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Der Atemalkoholwert lag bei 1,15 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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Cuxhaven. In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.04.2026), gegen Mitternacht, ignorierte eine 46jährige Cuxhavenerin mit einem E-Scooter das für sie gültige Rotlicht einer Ampelanlage. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten der Polizei Cuxhaven fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln stand. Zudem war der Versicherungsschutz für den E-Scooter bereits erloschen. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Einleitung mehrerer Strafverfahren sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

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Schwanewede/BAB27. Am Freitag, 17.04.2026, kam es gegen 21:15 Uhr auf der Bundesautobahn 27 im Bereich Schwanewede zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reh. Durch den Zusammenstoß wurde der 55-jährige Fahrzeugführer aus Nordenham leicht verletzt. Das Reh verendete vor Ort. Der PKW war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

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Geestland/BAB27. Am Freitagmittag wurde gegen 12:30 Uhr, durch Polizeibeamte des PK Geestland, ein 21-jähriger Cuxhavener im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er versuchte zudem, durch Angaben falscher Personalien, über diesen Umstand hinwegzutäuschen. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

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Midlum/Wurster Nordseeküste. In den frühen Morgenstunden kontrollierten Kräfte der Polizei Geestland am Samstag, den 18.04.2026, gegen 01:30 Uhr, einen 20-jährigen aus der Wurster Nordseeküste in Midlum. Dieser fuhr mit seinem PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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