Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260325-2-PDNMS-Kind nach körperlicher Auseinandersetzung auf Fahrbahn geschubst - Polizei sucht insbesondere eine/n Autofahrer/in als Zeugen

Rendsburg (ots)

Am Dienstagabend (24.03.2026) ist es in der Rendsburger Innenstadt bei der Straße An der Bleiche zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Minderjährigen gekommen, im Zuge dessen ein Kind auf die Fahrbahn geschubst wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei griffen gegen 20:10 Uhr zwei Jugendliche ein 13-jähriges Kind mit Schlägen körperlich an. Die Auseinandersetzung verlagerte sich an den Fahrbahnrand, wo mindestens ein Angreifer den Jungen auf die Straße schubste. Ein aus Richtung Thormannplatz herannahender Pkw konnte seine Fahrgeschwindigkeit noch so rechtzeitig verringern, dass der Junge selbstständig auf den Gehweg zurückgelangen konnte. Die Angreifer flohen daraufhin, wobei ein Jugendlicher, deutscher Staatsbürger, namentlich bekannt war.

Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen und die Polizei übergab ihn vor Ort in die Obhut seines Vaters.

Die Kriminalpolizei Rendsburg führt die Ermittlungen zu diesem Körperverletzungsdelikt und fragt nach Zeugen. Insbesondere wird der/die Fahrzeugführer/in des in Rede stehenden Pkw gebeten, sich mit der Polizei zur Sachverhaltsaufklärung in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04331 2080 entgegengenommen.

Jens Zeidler, Pressesprecher

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