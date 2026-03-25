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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260325-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Kindes in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 25.03.2026 kollidierte in Rendsburg ein Fahrrad fahrendes Kind mit einem entgegen kommenden Radfahrer. Das Kind wurde leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Heute Morgen gegen 07:00 Uhr befuhr ein 10-jähriges Kind auf dem Weg zur Schule den rechten Radweg der Aalborgstraße von der Alten Kieler Landstraße kommend in Fahrtrichtung Kieler Straße.

Eine unbekannte männliche Person befuhr mit dem Fahrrad verkehrswidrig den selben Radweg aus Richtung Kieler Straße kommend in Fahrtrichtung Alte Kieler Landstraße. Die Radwege dort sind nicht beidseitig freigegeben.

Das Kind versuchte dem entgegenkommenden Radfahrer auszuweichen und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen.

Durch den Zusammenstoß verlor das Kind das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Der erwachsene Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Die Polizei in Rendsburg ermittelt nun und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität oder Beschreibung des erwachsenen Radfahrers machen? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04331-2080 an das Polizeirevier Rendsburg.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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