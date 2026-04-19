Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor - Beeinflusst am Steuer

Am Samstagabend wurde ein PKW mit litauischen Kennzeichen kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel bei dem Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Vortest bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer aus Hemmoor reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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Cadenberge - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor einen weiteren auffällig fahrenden PKW. Zeugen hatten beobachtet, wie die Fahrzeugführerin noch während der Fahrt mit einem Mitfahrer die Plätze tauschte. Die 23-jährige Frau aus Cadenberge hatte wurde jedoch eindeutig als Fahrzeugführerin identifiziert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,82 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde von den Polizisten beschlagnahmt. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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Wingst Rtg. Lahmstedt - Kontrollen im Baustellenbereich der K21

Am Wochenende wurde durch die Polizei Hemmoor wieder das Verbot der Durchfahrt auf der K21 im Baustellenbereich kontrolliert. Hierbei konnten diverse Verstöße festgestellt werden.

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