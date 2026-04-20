Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: "Blaulichtabend" der Polizeiinspektion Rockenhausen

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Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Junge Leute zeigen sich interessiert am Polizeiberuf!

Das hat der am 14. April 2026 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen veranstaltete "Blaulichtabend" erneut eindrucksvoll belegt.

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "DEINE POLIZEIT" veranstaltete die Polizeiinspektion Rockenhausen - wie bereits im Vorjahr - einen "Blaulichtabend", bei dem jungen Menschen der Polizeiberuf "zum Anfassen und Mitmachen" präsentiert wurde.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die Einsatzmöglichkeiten der Diensthundestaffel sowie der polizeilichen Drohnen vorgeführt.

Außerdem durften sie verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Polizei selbst ausprobieren, in einem Streifenwagen Platz nehmen und sich dem Polizeiberuf damit ein Stück näher fühlen.

Die Teilnehmenden zeigten sich äußerst interessiert, nutzten die Möglichkeiten aktiv, Einsatzmittel auszuprobieren und informierten sich umfänglich zu den Themen Ausbildung und Berufschancen bei der Polizei Rheinland-Pfalz.

Die Polizeiinspektion Rockenhausen bedankt sich bei allen Gästen für die rege Beteiligung und einen aus unserer Sicht gelungenen Abend "hinter den Kulissen". |dsi

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