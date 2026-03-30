Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ohne Fahrerlaubnis eine rote Ampel überfahren

Hamm-Mitte (ots)

Ein 18-jähriger Bulgare zog am Donnerstag, 26. März, die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Gegen 23.20 Uhr befuhren die Beamten die Neue Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Westen, als unmittelbar vor ihnen ein BMW über eine rote Ampel fuhr. Als die Beamten den jungen Mann anhielten, stellten sie fest, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem bestand für den Pkw kein aktiver Versicherungsschutz.

Die Polizei entstempelte den Pkw vor Ort und stellte den Fahrzeugschein sicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeughalter erhielt eine gesonderte Strafanzeige.

Da der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, musste er eine Sicherheitsleistung erbringen. (bf)

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