Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbruchstaten am Westentor, Täter verwendet Feuerlöscher

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte sich am Samstag, 28. März im Zeitraum von 4:50 bis 5 Uhr Zugang zu zwei Ladenlokalen am Westentor in der Hammer Innenstadt zu verschaffen. Der Einbrecher schlug zunächst mit einem Feuerlöscher auf die Eingangstür eines dortigen Cafés ein. Die Tür wurde hierdurch beschädigt, in das Innere gelangte der unbekannte Tatverdächtige jedoch nicht. Anschließend begab sich der Tatverdächtige zum benachbarten Imbiss. Auch hier wurde die Eingangstür mit dem Feuerlöscher beschädigt und der Einbrecher erlangte Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus diesen wurde unter anderem Bargeld entwendet. Der Tatverdächtige konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte flüchten. Anhand von Aufnahmen einer Videoüberwachung kann der Einbreche wie folgt beschrieben werden: Männlich, dunkelhäutig, dunkle Hose, helles T-Shirt, dunkle Jacke, Schlappen Hinweise zu den Einbrüchen sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

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