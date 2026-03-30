Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 23. bis zum 29. März 2026

Ein Dokument

Hamm (ots)

In der Woche vom 23. bis zum 29. März 2026 gab es im Stadtgebiet einen vollendeten Einbruchsdelikt und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell