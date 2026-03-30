Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: drei Verletzte nach Zusammenstoß im Hammer Westen

Hamm-Westen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntag, 29. März gegen 14:35 Uhr an der Einmündung Ackerstraße / Banningstraße / Oberonstraße. Ein 30jähriger Hammer befuhr mit seinem Ford Focus zur Unfallzeit die Banningstraße in FR Westen. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem PKW der Marke Lexus. Dessen 53jähriger Fahrzeugführer befuhr die Oberonstraße in Richtung Norden und wollte dem Straßenverlauf in die Ackerstraße folgen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Ford verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Im Lexus befanden sich zur Unfallzeit drei Insassen. Der 53jährige Fahrer des Lexus, sowie eine 82jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie suchten selbständig einen Arzt auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der beteiligte Ford musste abgeschleppt werden. (nue)

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