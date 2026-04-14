Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke, Diebstahl von Kupferrohren und Tageswohnungseinbrüche - Schwarme, Brand einer Gartenhütte - Bruchhausen-Vilsen, Sachbeschädigung - Twistringen und Syke, Verkehrsunfälle

Diepholz (ots)

Syke, Diebstahl von Kupferrohren

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 09.04.2026, 16:00 Uhr bis 10.04.2026, 09:00 Uhr zwei Kupfer-Fallrohre von der Wand eines Hauses, das sich in der Hauptstraße in Syke befindet.

Syke, Tageswohnungseinbrüche

Eine unbekannte Person drang am vergangenen Montag, zwischen 08:00 Uhr und 12:40 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Syke, Barrien, Am Nordfeld, ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Ob der Täter Diebesgut erlangte, ist bislang nicht bekannt.

Ebenfalls am 13.04.2026, zwischen 08:45 Uhr und 13:00 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Syker Straße in Syke, Gessel, ein. Dieser durchwühlte das Haus und entwendete Schmuck und Silberbesteck.

Hinweise zu den o. g. Fällen nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Schwarme, Brand einer Gartenhütte

Am vergangenen Montag geriet gegen 22:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenhütte in Schwarme, Bremer Straße, in Brand. Die Hausbewohnerin alarmierte die Feuerwehr, die nach Eintreffen den Brand löschte. Die Hütte sowie die darin gelagerten Gegenstände wurden durch das Feuer gänzlich zerstört. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Bruchhausen-Vilsen, Sachbeschädigung an Bekleidungsgeschäft

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 11.04.2026, 22:00 Uhr und dem 13.04.2026, 07:00 Uhr einen Teil der Außenfassade einer Takko-Filiale in Bruchhausen-Vilsen, Zur Kleinbahn. Teile der Außenfassade bzw. der Verkleidung wurden in großen Stücken heraus- bzw. abgebrochen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen unter der Tel.-Nr. 04252 938250 zu melden.

Twistringen, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Eine 80-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Straße Heiligenloh in Fahrtrichtung Hauptstraße (K101) und beabsichtigte, in diese nach links einzubiegen. Während des Einbiegens übersah sie eine von rechts kommende, bevorrechtigte, 27-jährige Fahrerin eines VW Passat, die die K101 aus Natenstedt kommend in Fahrtrichtung Heiligenloh befuhr. In der Folge kam es zur Kollision beider Pkw, bei dem das Fahrzeug der 27-Jährigen im Weiteren gegen einen Baum gestoßen wurde. Die beiden Fahrzeugführerinnen sowie der 36-jährige Beifahrer der 27-Jährigen verletzten sich leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 10.500 Euro.

Syke, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und drei beteiligten Pkw

Ein 64-jähriger Führer eines VW Sharan befuhr am 13.04.2026, gegen 17:30 Uhr die Barrier Straße (B6) in Fahrtrichtung Bremen und fuhr einem vorausfahrenden, 39-jährigen Fahrer eines VW Golf, der staubedingt verzögerte, vor dem Kreuzungsbereich zur Straße Krusenberg auf. Der 39-Jährige wurde wiederum auf einen 70-jährigen BMW-Fahrer aufgeschoben. Die beiden VW-Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schäden an den Fahrzeugen wurden auf ca. 9.000 Euro beziffert.

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