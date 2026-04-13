Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Die Polizeiinspektion Diepholz startet mit der Fahrradcodierung

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Diepholz (ots)

Die Polizeidienststellen im Landkreis Diepholz starten Anfang April mit der weithin bekannten Fahrradcodierung als zusätzliches Instrument zum Schutz vor Diebstählen. Bei einer Codierung erhält Ihr Fahrrad eine einzigartige Nummer, die zusammen mit Ihren Daten in einer polizeilichen Datenbank erfasst wird. Sollte es gestohlen werden, kann es schnell dem Besitzer zugeordnet werden - auch ohne Anzeige. Die Codierung hilft nicht nur, gestohlene Fahrräder schnell zurückzugeben, sondern wirkt auch abschreckend auf potenzielle Diebe. Zusätzlich gibt es vor Ort wertvolle Tipps zum Diebstahlschutz.

Den Anfang macht am Samstag, den 18. April 2025, von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr, die Polizei in Syke, Waldstraße 4. Sie bietet eine kostenlose Fahrradcodierung an - eine einfache Maßnahme, um Ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Um das Fahrrad codieren lassen zu können, muss ein Eigentumsnachweis und Ihr Ausweis vorliegen. Bitte halten Sie auch den Schlüssel für Ihren Akku bereit, da auch diese Daten erfasst werden.

Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie Ihr Fahrrad sicherer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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