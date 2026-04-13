PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Die Polizeiinspektion Diepholz startet mit der Fahrradcodierung

POL-DH: Die Polizeiinspektion Diepholz startet mit der Fahrradcodierung
  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

Die Polizeidienststellen im Landkreis Diepholz starten Anfang April mit der weithin bekannten Fahrradcodierung als zusätzliches Instrument zum Schutz vor Diebstählen. Bei einer Codierung erhält Ihr Fahrrad eine einzigartige Nummer, die zusammen mit Ihren Daten in einer polizeilichen Datenbank erfasst wird. Sollte es gestohlen werden, kann es schnell dem Besitzer zugeordnet werden - auch ohne Anzeige. Die Codierung hilft nicht nur, gestohlene Fahrräder schnell zurückzugeben, sondern wirkt auch abschreckend auf potenzielle Diebe. Zusätzlich gibt es vor Ort wertvolle Tipps zum Diebstahlschutz.

Den Anfang macht am Samstag, den 18. April 2025, von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr, die Polizei in Syke, Waldstraße 4. Sie bietet eine kostenlose Fahrradcodierung an - eine einfache Maßnahme, um Ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Um das Fahrrad codieren lassen zu können, muss ein Eigentumsnachweis und Ihr Ausweis vorliegen. Bitte halten Sie auch den Schlüssel für Ihren Akku bereit, da auch diese Daten erfasst werden.

Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie Ihr Fahrrad sicherer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 11:18

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 12.04.2026

    Diepholz (ots) - Weyhe, OT Erichshof - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss In der Nacht zu Sonntag fiel einer Polizeistreife ein Pkw mit unsicherer Fahrweise in der Erichshofer Straße auf. In einer anschließenden Verkehrskontrolle offenbarte sich der 22-jährige Fahrzeugführer aus Weyhe den Polizeibeamten gegenüber. Der junge Fahrer gab an, nicht im ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 10:22

    POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.04.2026

    Diepholz (ots) - Sulingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Mädchen - Zeugenaufruf Am 10.04.2026, gegen 17:32 Uhr, kam es in Sulingen in der Langen Straße in Höhe der Hausnummer 46 zu einem Zusammenstoß eines Pkw und einer Radfahrerin. Die elfjährige Beteiligte aus Sulingen befuhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Langen Straße in Richtung der Kirche. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren