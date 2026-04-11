Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.04.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Mädchen - Zeugenaufruf

Am 10.04.2026, gegen 17:32 Uhr, kam es in Sulingen in der Langen Straße in Höhe der Hausnummer 46 zu einem Zusammenstoß eines Pkw und einer Radfahrerin. Die elfjährige Beteiligte aus Sulingen befuhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Langen Straße in Richtung der Kirche. Ein unbekannter Beteiligter fuhr mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Lange Straße und übersah das Mädchen. Es kam zu einem Zusammenstoß infolgedessen das Mädchen vom Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Beteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne sich ausreichend um das Kind zu kümmern. In dem dunklen Pkw sollen sich zwei männliche Personen befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Martfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 10.04.26, gegen 08:00 Uhr, beabsichtigte ein 49-jähriger Linienbusfahrer in Martfeld aus der Schulstraße nach rechts auf die L 202 einzubiegen. Gleichzeitig befuhr eine 22-Jährige mit ihrem PKW die L 202 in Richtung Verden und betätigte ihre Lichthupe, welche nicht für den Busfahrer bestimmt war. Auf Grund des Missverständnisses missachtete der Busfahrer die Vorfahrt und fuhr auf die L 202 ein. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die PKW-Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen leicht verletzt wurde. Aus dem unbesetzten Bus wurde niemand verletzt.

Diepholz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 10.04.2026, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Wagenfeld in Fahrtrichtung Rehden. Hier kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzpfahl. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss ermittelt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Barnstorf - Einbruch in Grundschule

Im Zeitraum vom 09.04.26, 17:30 Uhr bis zum 10.04.26, 06:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Grundschule in Barnstorf. Im Anschluss wurden weitere Türen innerhalb der Schule gewaltsam geöffnet und so ein Tresor entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710 zu melden.

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