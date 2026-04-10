Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Start des Projekts "Sicherheit erfahren" in Sulingen

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Diepholz (ots)

In Sulingen startet in diesem Jahr erneut das erfolgreiche Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren". Ziel der Initiative ist es, die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und praxisnahe Tipps für den Alltag zu vermitteln.

Als Projektpartner engagieren sich neben der Polizei Sulingen auch die Stadt Sulingen, der städtische Senioren- und Behindertenbeirat, die Verkehrswacht Diepholz sowie der ADFC Ortsgruppe Sulingen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, sowohl die Verkehrs- als auch die Kriminalprävention in den Fokus zu rücken.

Das Projekt richtet sich an alle Interessierten, die ihr Wissen rund um sicheres Verhalten im Straßenverkehr sowie den Schutz vor Straftaten auffrischen und vertiefen möchten. Neben der Verkehrsprävention - etwa durch Hinweise zum sicheren Radfahren, zur Gefahrenvermeidung, zur besseren Sichtbarkeit und zur richtigen Handhabung des Fahrrads - wird auch die Kriminalprävention ein wichtiger Bestandteil sein. Themen wie Fahrraddiebstahlschutz, richtiges Anschließen von Fahrrädern, Sicherung des eigenen Eigentums sowie allgemeine Verhaltenstipps zur Vorbeugung von Straftaten werden praxisnah vermittelt.

Termine 2026 (jeweils um 15:00 Uhr):

- Dienstag, 21. April - Donnerstag, 21. Mai - Mittwoch, 10. Juni - Freitag, 10. Juli

Treffpunkt ist jeweils bei der Polizei Sulingen, Nienburger Straße 2. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist jedoch auf 10 Personen pro Termin begrenzt, um eine intensive Betreuung zu gewährleisten.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich bei:

Frau Astrid Ellmers - Telefon: 04271 6969; E-Mail: ellmersastrid@gmail.com

Die Projektpartner freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen und einen erfolgreichen Start von "Sicherheit erfahren" in Sulingen. Ziel ist es, gemeinsam einen aktiven Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr und im Alltag zu leisten.

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