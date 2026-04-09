Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Landkreis Diepholz - Taschendiebstähle zum Nachteil lebensälterer Menschen in Discountern

Diepholz (ots)

In den letzten Wochen wurden im Landkreis Diepholz wiederholt Taschendiebstähle zum Nachteil lebensälterer Menschen in Discountern, insbesondere in ALDI-Filialen, begangen. Zuletzt wurde eine 89-jährige Frau in der Mittagszeit des gestrigen Mittwochs durch eine unbekannte Person in einer ALDI-Filiale in Syke, Zum Hachepark, bestohlen. Der Täter erlangte das Portemonnaie aus der Handtasche der 89-Jährigen, in dem sich neben Bargeld auch die Zahlungskarte und Ausweisdokumente befanden.

In den hiesigen Fällen erlangten die Täter meist Geldbörsen aus Handtaschen, die am Einkaufswagen hingen oder darin lagen. Die Polizei bittet daher darum, Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen zu legen, sondern möglichst körpernah, idealerweise in der verschlossenen Innentasche der Kleidung, zu tragen.

Weitere Präventionstipps zum Thema Taschendiebstahl finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell