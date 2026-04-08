Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Vorstellung des Kontaktbereichsteams (KOB-Team) in der Stadt Diepholz

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Diepholz (ots)

Mit Beginn April 2026 nimmt das Kontaktbereichsteam (KOB-Team) des Einsatz- und Streifendienstes Diepholz seine Arbeit auf. Die Aufgaben eines Kontaktbereichsbeamten werden somit auf vier Beamte verteilt, welche diese Tätigkeit jeweils im Nebenamt ausüben. Sie stehen als Ansprechpartner für Bürger, Institutionen und Gewerbetreibende innerhalb des Stadtgebiets Diepholz zur Verfügung und halten die Verbindung zur Stadt Diepholz und anderen Netzwerkpartnern.

Das KOB-Team ist über die Wache des Einsatz- und Streifendienstes (Tel: 05441/971-0) oder per E-Mail (poststelle@pi-dh.polizei.niedersachsen.de) erreichbar. Anliegen werden von dort an das KOB-Team weitergeleitet. "Mit dem KOB-Team gehen wir neue Wege. Wir sind gespannt, wie sich dieses Modell bewährt", so Andreas Meyer, Leiter Einsatz- und Streifendienst Diepholz.

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