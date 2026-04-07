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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Polizeistation Stuhr unter neuer Leitung

POL-DH: Polizeistation Stuhr unter neuer Leitung
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Diepholz (ots)

Die 32-jährige Polizeioberkommissarin Marela Hüneke übernimmt bis zum Jahresende die Leitung der Polizeistation Stuhr. Die bisherige Stationsleiterin, Polizeihauptkommissarin Tanja Weber, wechselt in dieser Zeit in die Polizeiinspektion Verden und leitet dort das Polizeikommissariat Achim.

Polizeioberkommissarin Marela Hüneke versah nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums neun Jahre Dienst im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Verden. In dieser Zeit sammelte sie auch Erfahrungen im Zentralen Kriminaldienst und in Führungsrollen. Zuletzt war sie als Dienstschichtleiterin in der Polizeiinspektion Verden eingesetzt. Sie kann für ihre neue Aufgabe daher auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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