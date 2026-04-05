Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 05.04.2026

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Kfz-Werkstatt

In der Freitagnacht, am 03.04.2026, kam es in der Gutenbergstraße in Stuhr zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt. Die unbekannten Täter verschafften sich hier gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und waren auf der Suche nach Werkzeug und anderen Wertgegenständen. Hinweise zur Tat werden durch die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 entgegengenommen.

Stuhr / OT Fahrenhorst - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Donnerstag, den 02.04.2026, bis Samstagabend, den 04.04.2026, kam es in der Straße Am Forst in Stuhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich auch hier gewaltsam Zutritt durch ein Fenster und durchwühlten die Wohnung. Hinweise zur Tat werden durch die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 entgegengenommen.

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 04.04.2026, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 18:00 Uhr und 18:58 Uhr die Bundesstraße 61 aus dem Stadtgebiet Sulingen kommend in Fahrtrichtung Barenburg. Im Bereich der Überführung der Bundesstraße 214 ("Sulingen - Mitte") kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Hierbei wurde zudem der Wegeseitenraum aufgewühlt, sodass es zu einer großflächigen Verschmutzung der Fahrbahn kam. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 in Verbindung zu setzen.

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