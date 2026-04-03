Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 03.04.2026

Diepholz (ots)

Marl/ Holdorf - Verkehrsunfall Trunkenheitsfahrt Widerstand

Am Karfreitag, 03.04.2026, meldeten Zeugen gegen 01 Uhr einen Pkw Chevrolet in Marl auf der B51 stehend, welcher frische Unfallspuren und teils platte Reifen aufwies. Schnell wurde deutlich, dass der Wagen zuvor eine nicht unerhebliche Strecke zurücklegte, obwohl sich ein Reifen bereits von der Felge gelöst hatte. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte in der Nähe seines Fahrzeuges angetroffen werden. Aufgrund einer erheblichen Alkoholbeeinflussung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Zuge der Durchführung der Maßnahme griff der Beschuldigte einen Polizeibeamten an, welcher leicht verletzt wurde. Nachträglich konnte die Unfallstelle zwischen den Orten Holdorf und Damme ermittelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der dort verunfallte Pkw über eine Strecke von ca. 23km mit platten Reifen und zum Teil nur auf der Felge geführt wurde. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zur Fahrtstrecke geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441/9710 zu melden.

Weyhe - Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht vom 01.04.2026 auf den 02.04.2026 brachen bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Firmengebäudes an der Zeppelinstraße in Weyhe-Dreye auf. So gelangten sie in das Innere des Gebäudes und durchsuchten mehrere Räume. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Weyhe - Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht vom 01.04.2026 auf den 02.04.2026 wurde das Gebäude eines Elektrotechnikgroßhandels an der Zeppelinstraße in Weyhe-Dreye aufgebrochen. Dieses Mal beschädigten die Täter eine Gebäudewand, um ins Innere zu gelangen. Hier wurde dann aus mehreren Räumen Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet. Die genaue Beute steht bislang noch nicht fest. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Stuhr - Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt

In der Nacht vom 01.04.2026 auf den 02.04.2026 wurde versucht in das Gebäude einer Kfz-Werkstatt in der Gutenbergstraßein Stuhr-Stuhrbaum einzubrechen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 01.04.2026 auf den 02.04.2026 wurde in der Espenstraße in Weyhe-Lauhausen ein geparkter Pkw der Marke Mitsubishi angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am 01.04.2026, zwischen 7:00 und 12:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Sulingen in der Schmelingstraße ein geparkter VW Bus mutmaßlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug seitlich beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am 02.04.2026, gegen 11:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des E-Centers in der Schützenstraße in Sulingen ein geparkter Opel Astra durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hielt Rücksprache mit einem im geschädigten Fahrzeug verbliebenen Kind, entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Borstel - Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der B214

Am 02.04.2026, gegen 16:45 Uhr, beabsichtigte ein Sattelzug auf der B214 in 27246 Borstel einen weiteren Sattelzug auf gerader Strecke in Fahrtrichtung Sulingen zu überholen. Dabei übersah der Fahrer des Sattelzuges einen entgegenkommenden Pkw, sodass er zur Vermeidung eines frontalen Zusammenstoß nach rechts auswich und dadurch den zu überholenden Sattelzug zum Ausweichen in den Wegeseitenraum zwang. Es entstand Sachschaden und der abgekommene Sattelzug musste geborgen werden. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer entfernte sich trotz seiner Beteiligung an einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls zum Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

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