Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit diversen Kraftstoffdiebstählen im Landkreis Diepholz

Diepholz (ots)

In den letzten Wochen berichtete die Polizeiinspektion (PI) Diepholz über diverse Kraftstoffdiebstähle aus Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Dabei wurden in zahlreichen Fällen gewaltsam Tankdeckel geöffnet und hohe Mengen Kraftstoff entwendet.

Die PI Diepholz hat in diesem Zusammenhang eine dreiköpfige Tätergruppe ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) wurden Durchsuchungsbeschlüsse vom Ermittlungsrichter ausgefertigt. Diese sind in der vergangenen Woche durch die Polizei umgesetzt worden. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen in der Samtgemeinde Kirchdorf wurden diverse Beweismittel und Einziehungsgegenstände festgestellt und beschlagnahmt, die den Tatverdacht gegen die dreiköpfige Tätergruppe, darunter eine 44-jährige Frau, ein 37-jähriger Mann sowie ein 45-jähriger Mann, weiter erhärtet. Für wie viele Kraftstoffdiebstähle die Beschuldigten in der Region verantwortlich sind, wird derzeit geprüft. Bei einem der tatverdächtigen Männer wurde ein in anderer Sache ergangener Haftbefehl vollstreckt.

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