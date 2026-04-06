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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.04.2026

Diepholz (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl in Twistringen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 9:00 Uhr, bis zum späten Sonntagabend mit einer Leiter Zugang zum Balkon eines Wohnhauses in der Straße Am Brink in Twistringen. Dort öffneten sie gewaltsam die Balkontür und gelangten so in das Objekt. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht und Diebesgut an sich genommen, bis die Täter das Wohnhaus wieder verließen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, setzt sich bitte mit der örtliche Polizeidienststelle in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gieseke, PHK
Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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