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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260327-3: Rücknahme der Fahndung nach vermisster Frau in Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gesuchte leblos im Rhein gefunden

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 5 vom 10. März 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6233001

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Fahndung nach der vermissten Frau aus Wesseling eingestellt. Der Leichnam der Gesuchten ist am Donnerstag (26. März) im Rhein in Köln gefunden worden.

Die weitere Ermittlungen zur Todesurasche führen die zuständigen Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte der Polizei Köln. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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