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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Einbruch auf Firmengelände - Weyhe, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person - Ehrenburg, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Diepholz (ots)

Stuhr, Einbruch auf Firmengelände

Im Zeitraum vom 05.04.2026, 13:00 Uhr bis 07.04.2026, 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Steller Straße in Stuhr und brachen dort insgesamt neun Container sowie einen Transporter gewaltsam auf. Aus diesen entwendeten die Täter diverses Werkzeug, zahlreiche Kabel, Maschinen und Sanitäranlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Weyhe, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Ein bislang unbekannter Führer eines silbernen VW Tiguan befuhr am 07.04.2026, gegen 11:15 Uhr die Leester Straße in Weyhe in Richtung Brinkum. In Höhe der Hausnummer 60 touchierte dieser einen 59-jährigen Paketzusteller, der zu diesem Zeitpunkt wegen eines anderes Verkehrsunfalls neben seinem Zustellfahrzeug auf der Straße stand. Der 59-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Weyhe bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug geben können, um Kontaktaufnahme unter der Tel.-Nr. 0421 80660.

Ehrenburg, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine 72-jährige Fahrzeugführerin befuhr am 07.04.2026, gegen 15:20 Uhr die Kreisstraße 1 aus Richtung Schmalförden in Richtung Stocksdorf. In einer dortigen Linkskurve kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit einem Baum und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Wegeseitenraum zum Stehen. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt schätzungsweise 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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