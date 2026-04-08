Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Start des Schulwegkonzepts der Polizeiinspektion Diepholz zur Verkehrssicherheit

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Diepholz (ots)

Die Polizeiinspektion Diepholz hat am 08.04.2026 - pünktlich zum ersten Schultag nach den Ferien - mit der Umsetzung eines neuen Schulwegkonzepts begonnen. Dieses wird zunächst im Bereich des Polizeikommissariats Syke Anwendung finden. Ziel der Maßnahmen ist es, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen und alle Verkehrsteilnehmenden für typische Gefahren auf dem Schulweg zu sensibilisieren.

Im Fokus stehen insbesondere die Zeiten rund um Schulbeginn und Schulschluss. Hier führt die Polizei lageangepasste Kontrollen an verschiedenen Schulen und auf häufig genutzten Schulwegen durch. Dabei geht es nicht nur um die Ahndung von Verkehrsverstößen, sondern vor allem um Prävention und Aufklärung.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verhalten von Radfahrenden und Nutzenden von E-Scootern. Häufige Unfallursachen sind beispielsweise das Fahren auf der falschen Straßenseite, das Missachten von Vorfahrtsregeln oder die Nutzung von Gehwegen, obwohl dies nicht erlaubt ist. Auch die Einhaltung von Regeln in Fahrradstraßen wird verstärkt in den Blick genommen. Darüber hinaus kontrolliert die Polizei unter anderem die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in Schulnähe, das Verhalten an Zebrastreifen sowie die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen. Technische Mängel an Fahrrädern werden angesprochen und - wo es sinnvoll erscheint - zunächst mit einer Mängelmeldung statt einer direkten Ahndung geahndet.

Die ersten Kontrollen am heutigen Tag verliefen erfreulicherweise weitgehend unauffällig - es wurden nur wenige Verstöße festgestellt. Dies zeigt, dass viele Verkehrsteilnehmende sich bereits verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll im Umfeld von Schulen verhalten.

Die Maßnahmen erfolgen bewusst nicht flächendeckend oder dauerhaft an allen Schulen, sondern werden flexibel und anlassbezogen durchgeführt. Das Schulwegkonzept ist zunächst bis zum Ende des Jahres angelegt und wird im weiteren Verlauf hinsichtlich seiner Wirkung bewertet. Begleitet wird das Konzept durch den Kontaktbeamten KOK Dierk Westermann sowie die Verkehrssicherheitsberaterin POKin Johanna Hoffmeister, die insbesondere im Bereich der Prävention und Aufklärung tätig sind.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere in der Nähe von Schulen aufmerksam und vorausschauend zu fahren. Eltern werden gebeten, ihre Kinder auf den Schulweg vorzubereiten und - wenn möglich - auf das sogenannte "Elterntaxi" zu verzichten oder besonders umsichtig zu handeln.

Mit dem Schulwegkonzept setzt die Polizeiinspektion Diepholz ein klares Zeichen für mehr Verkehrssicherheit - insbesondere zum Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmenden.

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