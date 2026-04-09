Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen, Verkehrsunfall zwischen Ackerschlepper und Transporter - Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Stuhr, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Diepholz (ots)

Twistringen, Verkehrsunfall zwischen Ackerschlepper und Transporter

Am gestrigen Mittwoch, gegen 06:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Ackerschleppers den Abbenhäuser Weg in Twistringen und beabsichtigte, auf die Harpstedter Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, 51-jährigen Führer eines Transporters. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 51-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.500 Euro.

Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer befuhr am 08.04.2026, gegen 17:35 Uhr mit seinem Pkw die L352 aus Richtung Siedenburg in Richtung B6. In einer dortigen Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Pkw kam im Folgenden auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 32-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Stuhr, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am 08.04.2026, gegen 07:00 Uhr bog eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw von der Leipziger Straße in Stuhr nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah sie einen kreuzenden, 15-jährigen Fahrer eines E-Scooters und stieß mit diesem zusammen. Dabei stürzte der 15-Jährige und verletzte sich am Arm. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Jungen und die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Stuhr bittet unter der Tel.-Nr. 0421 4270790 um Hinweise von Zeugen.

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