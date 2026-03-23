Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Pkw kollidiert mit Linienbus

Karlsruhe (ots)

Eine 73-jährige Autofahrerin missachtete am Freitagabend offenbar die Vorfahrt eines Linienbusses und wurde in der Folge von diesem erfasst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 73-Jährige gegen 18:45 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landstraße 555 in südliche Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Kreisstraße 3535 missachtete die Polo-Fahrerin offenbar das für sie geltende Stoppschild und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Ein zur selben Zeit die K 3535 in Fahrtrichtung Philippsburg befahrender Linienbus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den VW linksseitig, sodass dieser sich um die eigene Achse drehte und an der Leitplanke zum Stehen kam.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die 73-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 38-jährige Busfahrer und die Insassen blieben unverletzt.

Die Polizeibeamten sperrten den Kreuzungsbereich zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten kurzzeitig ab. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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