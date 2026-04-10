Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person - Syke, Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Diepholz (ots)

Barnstorf, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am gestrigen Donnerstag, gegen 13:15 Uhr befuhr eine 32-jährige Radfahrerin den Geh-/Radweg an der B51 in Barnstorf in Höhe der Eisdiele, als von rechts aus der Kirchstraße zwei Mädchen auf einem E-Scooter den Radweg kreuzten. Da die beiden Mädchen nicht auf den Verkehr achteten und nach hinten schauten, übersahen sie die Radfahrerin. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß stürzte die 32-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Die beiden Mädchen entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Barnstorf unter der Tel.-Nr. 05442 804770 zu melden.

Syke, Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein 61-jähriger Führer eines Sattelzugs befuhr am 09.04.2026, gegen 13:50 Uhr die Barrier Straße (B6) aus Richtung Syke kommend in Fahrtrichtung Weyhe und fuhr einer vorausfahrenden, 64-jährigen Fahrerin eines Mercedes-Benz Citan Tourer, die staubedingt hielt, in Höhe der Straße Südfeld auf. Die 64-Jährige wurde wiederum auf eine 64-jährige Volvo-Fahrerin aufgeschoben, die ebenfalls verkehrsbedingt stand. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Versorgung durch den Rettungsdienst war aber nicht erforderlich. Der 61-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher steht im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab 2,11 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Schäden an den Fahrzeugen wurden auf ca. 9.000 Euro beziffert.

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