POL-SE: Kaltenkirchen / Norderstedt / Barmstedt - Erfolgreicher polizeilicher Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Diebstählen - Mehrere Tatverdächtige identifiziert

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Barmstedt - Erfolgreicher polizeilicher Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Diebstählen - Mehrere Tatverdächtige identifiziert

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Kaltenkirchen / Norderstedt / Barmstedt (ots)

In der Woche vom 23.03.2026 - 27.03.2026 führten Zivilfahnder des Brennpunktdienstes des Polizeireviers Norderstedt in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Kaltenkirchen einen Schwerpunkteinsatz durch. Zielrichtung des Einsatzes war die Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten im Bereich der Diebstahlskriminalität in Verbrauchermärkten der Revierbereiche.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu folgenden Feststellungen:

Am Montag (23.03.2026) fielen zwei männliche Personen an einem Verbrauchermarkt in Henstedt-Ulzburg ins Augenmerk der Polizei, da sich diese verdächtig verhielten. Sie stiegen zu einer dritten männlichen Person in ein Fahrzeug.

Die Beamten verfolgten den Pkw zu einem weiteren Markt in Kaltenkirchen. In diesem konnten die Personen beim Diebstahl von Zigaretten beobachtet werden, woraufhin alle drei Tatbeteiligten festgenommen werden konnten.

Im Zuge der anschließenden Personen- und Fahrzeugdurchsuchung konnten Zigaretten im Wert von über 300 EUR und weiteres mutmaßliches Stehlgut festgestellt werden. Die drei Männer ukrainischer Staatsangehörigkeit (29, 34 und 40 Jahre) aus Hamburg wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls verantworten.

Am Dienstag (24.03.2026) fielen erneut mehrere Personen aufgrund ihres Verhaltens verdächtig auf. Diese konnten dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Verbrauchermärkte in Kisdorf, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt aufsuchten.

In einem Verbrauchermarkt in Norderstedt konnte der Diebstahl von Spirituosen beobachtet werden, sodass es zum polizeilichen Zugriff kam. Hierbei konnten zwei männliche Personen vorläufig festgenommen werden. Einer dritten Person gelang die Flucht. Die beiden festgenommenen Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit (48 und 51 Jahre) führten bei ihrer Festnahme jeweils ein griffbereites Messer mit sich.

In dem mitgeführten Fahrzeug wurden erhebliche Mengen an hochwertigen Lebensmitteln aufgefunden. Insgesamt hatte das Diebesgut einen Wert von rund 2000 EUR. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls verantworten.

Am letzten Einsatztag, Freitag (27.03.2026), konnten erneut zwei verdächtige männliche Personen festgestellt werden. Die zwei Personen verhielten sich in einem Verbrauchermarkt in Norderstedt in auffälliger Weise. Es konnten daraufhin durch die eingesetzten Polizeikräfte mehrere Diebstahlhandlungen beobachtet werden.

Im Rahmen des anschließenden polizeilichen Zugriffs kam es zu Widerstandshandlungen der beiden Beschuldigten, in deren Zuge zwei Beamte leichte Verletzungen davontrugen.

Im Fahrzeug der zwei Georgier (47 und 49 Jahre) konnten erhebliche Mengen an Stehlgut aufgefunden werden. Auch hier handelte es sich maßgeblich um Lebensmittel und Spirituosen mit einem Gesamtwert von über 800EUR. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

Im Einsatzzeitraum konnten so entwendete Waren im Gesamtwert von über 3000 EUR gesichert werden. Aufgrund der Feststellungen werden entsprechende Einsätze wiederholt.

Bereits am Montag (30.03.2026) konnten Beamte der Brennpunktdienste Pinneberg und Norderstedt durch die gewonnenen Erkenntnisse aus der vergangenen Woche drei rumänische Tatverdächtige (48 und 2x 51 Jahre) in Barmstedt festnehmen, nachdem sich aufgrund des zu beobachtenden Verhaltens an mehreren Verbrauchermärkten der Verdacht des Ladendiebstahls erhärtete. Sie entwendeten Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 790,-EUR.

Darüber hinaus stellten die Beamten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag bei den Personen fest, der nach derzeitigem Ermittlungsstand als Ertrag aus vorherigen Taten stammen dürfte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe beim Amtsgericht Itzehoe wurde der Betrag eingezogen, bevor die Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Neben einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls, müssen die Beschuldigten, um das Geld zurückzubekommen, nun belegen, dass es rechtmäßig ihnen gehört.

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