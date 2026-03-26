Polizei Köln

POL-K: 260326-1-K Zivilfahnder stoppen mutmaßliche Diebesbande in der Innenstadt - Festnahmen

Köln (ots)

Ermittler der Kölner Polizei haben am Mittwochnachmittag (25. März) eine mutmaßliche Diebesbande (17, 23, 34) in der Altstadt-Nord vorläufig festgenommen. Das Trio steht im Verdacht, arbeitsteilig hochwertige Markenkleidung in mehreren Geschäften entwendet zu haben.

Gegen 17 Uhr fielen die Verdächtigen den Beamten im Bereich der Marzellenstraße beim Austausch prall gefüllter Taschen auf. Während der 34-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofs durch Bundespolizisten kontrolliert wurde, nahmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 73 die Verfolgung der beiden mutmaßlichen Komplizen (17, 23) in der Fußgängerzone auf.

Nachdem die Beamten in der Apostelnstraße beobachtet hatten, wie der 17-Jährige ein Modegeschäft betrat, während sein 23-jähriger Komplize vor der Tür offenbar Schmiere stand, griffen die Polizisten zu. Bei den Männern stellten sie diverse gestohlene Kleidungsstücke sowie Accessoires sicher.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Trio zuvor bereits in weiteren Bekleidungsgeschäften der Innenstadt zugeschlagen hatte. Aufgrund der arbeitsteiligen Vorgehensweise wird gegen die drei Männer wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl ermittelt. (as/sb)

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