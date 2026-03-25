Polizei Köln

POL-K: 260325-5-K Passant findet lebensgefährlich verletzte Jugendliche an Bahnübergang - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In Köln-Stammheim ist eine 16-Jährige am Mittwochmorgen (25. März) gegen 7.30 Uhr auf dem Schulweg von einem Güterzug erfasst worden und erst gegen 8.20 Uhr mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Passanten (37) auf dem Bahnübergang an der Straße "Haferkamp" gefunden worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Gleis ausschließlich von einer Werksbahn genutzt wird, die zwischen dem Chempark und Köln-Mülheim verkehrt. An dem Triebwagen der zwischenzeitlich auf dem Werksgelände in Leverkusen stehenden Bahn sicherten die Unfallermittler Spuren, die auf einen Zusammenstoß mit der Jugendlichen hindeuten. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Angaben zu einem Unfall oder einer möglichen Beteiligung weiterer Personen im Umfeld des Bahnübergangs in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 7.40 Uhr machen können, sich unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Nach ersten Erkenntnissen wird der Bahnübergang unter anderem von Schülern genutzt. (cw/de)

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