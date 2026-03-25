Polizei Köln

POL-K: 260325-4-Lev Falsche Handwerker erbeuten Schmuck von Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht zwei Männer, die sich am Dienstagmorgen (24. März) in Leverkusen-Quettingen gegenüber einer Seniorin als falsche Handwerker ausgegeben und Schmuck aus ihrer Wohnung gestohlen haben sollen.

Während einer der Unbekannten gegen 9.30 Uhr die Wohnung in der Straße "In der Dasladen" als angeblicher Wasserinstallateur betrat und die Frau ablenkte, gelang es einem weiteren Mann unbemerkt Schmuck aus dem Schlafzimmer der Anwohnerin zu stehlen.

Der Mann, der sich als Installateur vorstellte, soll etwa 35 bis 45 Jahre alt gewesen sein, hatte glatte dunkelbraune Haare und soll ein "Handwerkeroutfit" getragen haben. Er habe erzählt, dass in einem angrenzenden Haus braunes Wasser aus den Leitungen geflossen sei. Daher müsse man jeden Wasserhahn der Nachbarswohnungen überprüfen.

Das Kriminalkommissariat 25 bittet Zeugen, die vor, während und nach der Tat mehrere verdächtigte Männer oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/sb)

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